Отец Классена заявил, что является фанатом «Спартака» с детства

Сергей Классен, отец новичка московского «Спартака» Леона Классена, рассказал, чего он ожидает от сына в российском клубе, а также о том, как красно-белые обратили внимание на футболиста.

«Если бы мы не верили в то, что у него всё получится, то не подписывали бы контракт. Я большой фанат «Спартака» с детства. Потому у Леона большое желание вписать своё имя в историю такого большого клуба. Перед трансфером, как любой родитель, я пожелал ему здоровья. Сказал ему выучить историю клуба, быть поближе к фанатам, показать лучшего себя новому главному тренеру и руководству с первого дня. Многих ребят он уже знает по молодёжной сборной — Умярова, Игнатова, Литвинов, Маслова, они близкие друзья. Совсем новеньким он там не будет. Надеемся, что адаптация пройдёт быстро. Как я знаю, на агента Леона руководство «Спартака» вышло напрямую. Они были на нескольких матчах, в итоге он им понравился. Был интерес от европейских клубов, однако от «Спартака» поступило конкретное предложение. Для него было немаловажно, что он знает многих ребят там», — цитирует Классена-старшего Sport24.

21-летний футболист имеет российский паспорт, поэтому не будет считаться легионером в РПЛ.

Ранее «Спартак» объявил о трансфере защитника «Тироля» Классена.