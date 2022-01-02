Капризов установил уникальное достижение среди хоккеистов «Миннесоты»

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Российский нападающий «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов быстрее всех в истории клуба забросил 40 шайб в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Капризов установил уникальное достижение среди хоккеистов «Миннесоты»
  • AP

24-летний россиянин забросил свою 40-ю шайбу за  «Миннесоту» в матче регулярного чемпионата с «Сент-Луис Блюз» (4:6). Таким образом, ему потребовалось 86 игр, чтобы покорить данную отметку.

Это является лучшим показателем в истории франшизы. До Капризова рекорд принадлежал Брайану Ролстону, который отметился 40 голами в 90 матчах в 2006 году.

Ранее сообщалось, что шайбы Владимира Тарасенко и Ивана Барбашёва помогли «Сент-Луис Блюз» обыграть «Миннесота Уайлд» в матче НХЛ.

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