Капризов установил уникальное достижение среди хоккеистов «Миннесоты»

Российский нападающий «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов быстрее всех в истории клуба забросил 40 шайб в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

24-летний россиянин забросил свою 40-ю шайбу за «Миннесоту» в матче регулярного чемпионата с «Сент-Луис Блюз» (4:6). Таким образом, ему потребовалось 86 игр, чтобы покорить данную отметку.

Это является лучшим показателем в истории франшизы. До Капризова рекорд принадлежал Брайану Ролстону, который отметился 40 голами в 90 матчах в 2006 году.

Ранее сообщалось, что шайбы Владимира Тарасенко и Ивана Барбашёва помогли «Сент-Луис Блюз» обыграть «Миннесота Уайлд» в матче НХЛ.