Шайбы Тарасенко и Барбашёва помогли «Сент-Луису» обыграть «Миннесоту» в матче НХЛ

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«Сент-Луис Блюз» одержал победу над «Миннесотой Уайлд» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Шайбы Тарасенко и Барбашёва помогли «Сент-Луису» обыграть «Миннесоту» в матче НХЛ
  • AP

Встреча прошла в Миннеаполисе на стадионе «Таргет Филд» в матче «Зимней классики» и завершилась счётом 6:4. Игру посетили 38 619 зрителей.

В составе «Блюз» дубль оформил Джордан Кайру, а также ещё по разу отличились Дэвид Перрон, Владимир Тарасенко, Иван Барбашёв и Тори Крюг. У «Уайлд» шайбы забросили Кирилл Капризов, Рем Питлик, Райан Хартман и Кевин Фиала. 

Кроме того, в этом матче Капризов отметился ещё двумя результативными передачами. У «Сент-Луиса» среди россиян по одному ассисту сделали Барбашёв и Павел Бучневич.

Ранее Капризов прокомментировал отказ НХЛ отпускать своих игроков на зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине.

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