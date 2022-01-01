Капризов: все хоккеисты разочарованы решением НХЛ не отпускать игроков на ОИ-2022

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Российский форвард «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов прокомментировал отказ Национальной хоккейной лиги (НХЛ) отпускать своих игроков на зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине.

«Конечно, я думаю, каждому игроку хочется попасть на Олимпиаду, себя там показать. И полагаю, не только я, но и большинство хоккеистов — даже все — были не рады этому», — цитирует Капризова «Матч ТВ».

Напомним, что 22 декабря НХЛ выступила с заявлением о том, что не станет отпускать игроков лиги на Олимпиаду в Пекине из-за эпидемиологической обстановки.

Капризов в составе сборной России выиграл Олимпиаду 2018 года, забив золотой гол в финале с Германией.

Ранее Крикунов назвал хоккеистов молодёжной сборной России «бестолковыми» после снятия с рейса.

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