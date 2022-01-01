Крикунов назвал хоккеистов молодёжной сборной России «бестолковыми» после снятия с рейса
- © ФХР
«Молодо-зелено. Бестолковые. Не думают головой, что представляют целую страну. Теперь будут сидеть и добираться за свой счёт, видимо», — цитирует Крикунова РИА Новости.
Он добавил, что их нужно жёстко наказать, чтобы больше не повторяли таких поступков.
Напомним, что хоккеистов молодёжной сборной России сняли с рейса Калгари (Канада) — Франкфурт-на-Майне (Германия). Они не придерживались масочного режима, а главный тренер команды Сергей Зубов курил в «рукаве» самолёта.
Ранее Сушинский жёстко отреагировал на скандал с молодёжной сборной России по хоккею.