Крикунов назвал хоккеистов молодёжной сборной России «бестолковыми» после снятия с рейса

Главный тренер рижского «Динамо» Владимир Крикунов отреагировал на скандал со снятием с рейса молодёжной сборной России по хоккею.

«Молодо-зелено. Бестолковые. Не думают головой, что представляют целую страну. Теперь будут сидеть и добираться за свой счёт, видимо», — цитирует Крикунова РИА Новости.

Он добавил, что их нужно жёстко наказать, чтобы больше не повторяли таких поступков.

Напомним, что хоккеистов молодёжной сборной России сняли с рейса Калгари (Канада) — Франкфурт-на-Майне (Германия). Они не придерживались масочного режима, а главный тренер команды Сергей Зубов курил в «рукаве» самолёта.

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