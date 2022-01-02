Хоккеист Злодеев рассказал о ситуации со снятием российских хоккеистов с рейса

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Нападающий молодёжной сборной России по хоккею Дмитрий Злодеев прокомментировал ситуацию со снятием с авиарейса молодёжной сборной России.

«Все хотели поскорее отправиться домой, но не получилось... Когда узнал новости об отмене, был в ярости, но я понимаю, почему это произошло», — рассказал Злодеев в беседе с ТАСС.

Он также добавил, что лично к нему никто с замечаниями касательно санитарных масок не обращался.

«Когда сели в самолёт, к нам подошел стюард и напомнил, что маски должны закрывать нос всё время. Предложил новые маски — и всё. Потом объявили, что нужно выйти из самолета», — сказал хоккеист.

Он уточнил, что в самолёте никто не кричал и не вёл себя неприлично.

Ранее менеджер молодёжной сборной Чехии Отакар Черны прокомментировал инцидент со снятием команды с рейса Калгари (Канада) — Франкфурт-на-Майне (Германия).

Также рассказал об инциденте со снятием команды с рейса Калгари (Канада) — Франкфурт-на-Майне (Германия) нападающий молодёжной сборной России по хоккею Иван Дидковский.

1 января молодёжную сборную России сняли с рейса из-за нарушения масочного режима.

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