Хоккеист Дидковский прокомментировал ситуацию со снятием команды с авиарейса

Нападающий молодёжной сборной России по хоккею Иван Дидковский рассказал об инциденте со снятием команды с рейса Калгари (Канада) — Франкфурт-на-Майне (Германия).

«Ночь провели в аэропорту, нам руководство организовало ночной рейс во Франкфурт через Торонто», — цитирует заявление Дидковского РИА Новости.

По его словам, все сидели в масках и замечаний по данному поводу не поступало.

«Нам никто не делал замечаний... Если и делали, я не видел... Финнов пустили на рейс, а нам и чехам сказали, что мы не летим», — рассказал хоккеист.

Он добавил, что «неприятно, когда команду снимают с рейса».

Ранее менеджер молодёжной сборной Чехии Отакар Черны прокомментировал инцидент со снятием команды с рейса Калгари (Канада) — Франкфурт-на-Майне (Германия).

1 января молодёжную сборную России сняли с рейса из-за нарушения масочного режима и курения Зубова.