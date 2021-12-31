Фанаты МЮ развернули большой баннер с поздравлением Фергюсону с 80-летием на матче АПЛ

Болельщики «Манчестер Юнайтед» поздравили бывшего тренера команды сэра Алекса Фергюсона с 80-летием на матче 20-го тура чемпионата Англии по футболу с «Бернли».

Фанаты МЮ перед началом игры развернули большой баннер на одной из трибун стадиона «Олд Траффорд» с поздравлением легендарному тренеру.

Фергюсону исполнится 80 лет 31 декабря.

Шотландский специалист завоевал с МЮ 38 титулов разного достоинства. Под руководством Фергюсона манкунианцы выиграли в том числе 13 чемпионатов Англии, пять кубков страны, а также одержали две победы в Лиге чемпионов.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» обыграл «Брентфорд» и одержал десятую победу подряд в АПЛ.