Фанаты МЮ развернули большой баннер с поздравлением Фергюсону с 80-летием на матче АПЛ
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- © Andrew Yates
Фанаты МЮ перед началом игры развернули большой баннер на одной из трибун стадиона «Олд Траффорд» с поздравлением легендарному тренеру.
An early birthday present for The Boss ❤️#MUFC | #MUNBURpic.twitter.com/4rUnqPPlsp— Manchester United (@ManUtd) December 30, 2021
Фергюсону исполнится 80 лет 31 декабря.
Шотландский специалист завоевал с МЮ 38 титулов разного достоинства. Под руководством Фергюсона манкунианцы выиграли в том числе 13 чемпионатов Англии, пять кубков страны, а также одержали две победы в Лиге чемпионов.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» обыграл «Брентфорд» и одержал десятую победу подряд в АПЛ.