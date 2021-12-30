«Манчестер Сити» обыграл «Брентфорд» и одержал 10-ю победу подряд в АПЛ

«Манчестер Сити» одержал победу над «Брентфордом» в матче 20-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча прошла Брентфорде и завершилась в пользу гостей — 1:0. Единственный мяч в игре на 16-й минуте забил Фил Фоден.

Таким образом, для подопечных Хосепа Гвардиолы эта победа стала 10-й подряд в чемпионате Англии по футболу.

«Сити» набрал 50 очков и укрепил своё лидерство в турнирной таблице АПЛ. «Брентфорд» (20) находится на 14-й строчке.

Ранее сообщалось, что «Челси» пропустил в компенсированное время и сыграл вничью с «Брайтоном» в матче АПЛ.