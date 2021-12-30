«Челси» пропустил в компенсированное время и сыграл вничью с «Брайтоном» в матче АПЛ

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Лондонский «Челси» упустил победу над «Брайтоном» в матче 20-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
«Челси» пропустил в компенсированное время и сыграл вничью с «Брайтоном» в матче АПЛ
  • Reuters
  • © Tony Obrien

Встреча прошла в Лондоне и завершилась со счётом 1:1.

На 28-й минуте хозяева вышли вперёд благодаря голу Ромелу Лукаку. На первой компенсированной минуте к основному времени матча Дэнни Уэлбек восстановил равенство.

Подопечные Томаса Тухеля набрали 42 очка и занимают второе место в турнирной таблице чемпионата Англии по футболу. «Брайтон» (24) находится на десятой строчке.

Ранее сообщалось, что гол Адемолы Лукмана принёс победу «Лестеру» над «Ливерпулем» в матче АПЛ.

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