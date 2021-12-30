«Челси» пропустил в компенсированное время и сыграл вничью с «Брайтоном» в матче АПЛ
- Reuters
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Встреча прошла в Лондоне и завершилась со счётом 1:1.
На 28-й минуте хозяева вышли вперёд благодаря голу Ромелу Лукаку. На первой компенсированной минуте к основному времени матча Дэнни Уэлбек восстановил равенство.
Подопечные Томаса Тухеля набрали 42 очка и занимают второе место в турнирной таблице чемпионата Англии по футболу. «Брайтон» (24) находится на десятой строчке.
Ранее сообщалось, что гол Адемолы Лукмана принёс победу «Лестеру» над «Ливерпулем» в матче АПЛ.