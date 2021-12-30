Солдатова назвала Гран-при в Москве ярчайшим событием 2021 года в художественной гимнастике
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«Я сейчас не так близка к художественной гимнастике, но мне очень понравился Гран-при в Москве. Приезжала на турнир, выступала на открытии и закрытии с показательными выступлениями. Было потрясающе», — сказала Солдатова в интервью RT.
Гран-при по художественной гимнастике проходил с 18 по 20 февраля в Москве.
Ранее Солдатова объяснила, за счёт чего Ашрам победила сестёр Авериных на летних Олимпийских играх в Токио.