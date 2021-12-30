Солдатова объяснила, за счёт чего Ашрам победила сестёр Авериных на ОИ в Токио

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Бывшая чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова объяснила победу израильтянки Линой Ашрам на Олимпийских играх в Токио изменениями в правилах.
Солдатова объяснила, за счёт чего Ашрам победила сестёр Авериных на ОИ в Токио
  • РИА Новости

«Линой стала олимпийской чемпионкой, потому что правила поменялись и очень сильно ценится предмет. Она действительно продемонстрировала очень сложные вещи, которые даже я не смогла бы сделать. Кроме того, большую роль сыграли её напор и энергетика. Именно благодаря этому израильтянка сумела добраться до высшей ступени пьедестала почёта. У них с Авериной был примерно один уровень сложности, но очень большая разница в исполнении, качестве. Линой сгибала руки и ноги во время выполнения элементов. Дина же всё делала по правилам художественной гимнастики. Мне со стороны это бросалось в глаза. И конечно, приятнее было следить за выступлением россиянки. Выступление израильтянки было грязным, но в то же время оно было эффектным. Видимо, судьи не стали обращать внимание на правильность и качество исполнения элементов, поэтому она и стала первой», — сказала Солдатова RT.

Линой Ашрам сумела стать олимпийской чемпионкой, несмотря на потерю предмета. Ставшая серебряным призёром Дина Аверина выполнила свою программу чисто.

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