Винер-Усманова — о трансгендерах в спорте: подрыв всего олимпийского движения
- РИА Новости
«Правильно, я согласна с президентом. Все эти допуски трансвеститов и людей, которые являются ни рыба ни мясо, а только по уровню тестостерона — это подрыв всего олимпийского движения», — цитирует Винер-Усманову «РБК Спорт».
Напомним, что Путин выступил против трансгендеров в спорте. Он добавил, что придерживается традиционного подхода: женщина — это женщина, мужчина — это мужчина.
Ранее трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова выразила уверенность, что в ближайшем будущем в биатлоне не начнут допускать к женским соревнованиям сменивших пол мужчин.