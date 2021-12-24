Винер-Усманова — о трансгендерах в спорте: подрыв всего олимпийского движения

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова отреагировала на слова президента России Владимира Путина о трансгендерах в спорте.

«Правильно, я согласна с президентом. Все эти допуски трансвеститов и людей, которые являются ни рыба ни мясо, а только по уровню тестостерона — это подрыв всего олимпийского движения», — цитирует Винер-Усманову «РБК Спорт».

Напомним, что Путин выступил против трансгендеров в спорте. Он добавил, что придерживается традиционного подхода: женщина — это женщина, мужчина — это мужчина.

Ранее трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова выразила уверенность, что в ближайшем будущем в биатлоне не начнут допускать к женским соревнованиям сменивших пол мужчин.