В агентстве Языджи не исключили перехода футболиста в ЦСКА

В агентстве Asportsmanagement, которое представляет интересы полузащитника «Лилля» и сборной Турции по футболу Юсуфа Языджи, подтвердили интерес к игроку со стороны московского ЦСКА.

«ЦСКА больше всех проявляет интерес к Языджи, но у нас ещё есть предложения от других команд. Однако не исключаем переезда игрока в Россию. Посмотрим, как будет развиваться ситуация», — цитирует Metaratings.ru представителя агентства.

Языджи выступает за «Лилль» с 2019 года. С того времени он провёл 88 матчей за клуб, в которых забил 16 мячей и сделал десять результативных передач.

Ранее сообщалось, что ЦСКА интересуется футболистом сборной Турции Языджи.