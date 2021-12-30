В агентстве Языджи не исключили перехода футболиста в ЦСКА
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«ЦСКА больше всех проявляет интерес к Языджи, но у нас ещё есть предложения от других команд. Однако не исключаем переезда игрока в Россию. Посмотрим, как будет развиваться ситуация», — цитирует Metaratings.ru представителя агентства.
Языджи выступает за «Лилль» с 2019 года. С того времени он провёл 88 матчей за клуб, в которых забил 16 мячей и сделал десять результативных передач.
Ранее сообщалось, что ЦСКА интересуется футболистом сборной Турции Языджи.