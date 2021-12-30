Karar: ЦСКА интересуется футболистом сборной Турции Языджи

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Полузащитник французского «Лилля» и сборной Турции Юсуф Языджи попал в сферу интересов московского ЦСКА.
Karar: ЦСКА интересуется футболистом сборной Турции Языджи
  • Legion-Media

Как сообщает Karar, помимо армейцев, на 24-летнего игрока претендуют английский «Ньюкасл» и турецкий «Галатасарай». 

Французы хотят продать хавбека в британский клуб, который сделал наиболее выгодное предложение.

Языджи выступает за «Лилль» с 2019 года. В этом сезоне он провёл за команду 21 матч во всех турнирах, забил один мяч и отдал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что ЦСКА ведёт переговоры с «Баварией» о покупке Микаэля Кюизанса за €10 млн.

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