Мостовой не считает, что с приходом Николича в ЦСКА произойдут изменения

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой порассуждал о том, что произойдёт с ЦСКА в случае назначения сербского специалиста Марко Николича главным тренером команды.

«Никаких глобальных изменений в команде не может произойти с приходом Николича. А как они произойдут? Изменения происходят, когда десять футболистов уходят и десять приходят. А здесь всё те же персонажи на поле останутся. Конечно, что-то может измениться, потому что у кого-то с тренером отношения лучше сложатся, у кого-то хуже. Вот Николич был в «Локомотиве» — всё всех устраивало. Его убрали, пришли непонятные немцы — и команда стала только хуже играть. Возможно, было бы и лучше. Но опять же — зачем?» — сказал Мостовой в беседе с RT.

Ранее Мостовой заявил, что не видит поводов убирать Алексея Березуцкого из ЦСКА.