Казанский уверен, что Россия должна обыграть Швейцарию на МЧМ-2022 по хоккею
«Сборная России должна уверенно обыгрывать швейцарцев, подбор хоккеистов в команде Сергея Зубова позволяет спокойно это делать», — цитирует Казанского «РБК Спорт».
Он отметил, что в следующей игре россияне должны брать верх и над словаками, а ключевым в борьбе за выход в плей-офф будет уже матч с командой США.
Встреча состоится в Ред-Дире. Начало — в 00:30 мск.
Ранее стал известен состав России на матч МЧМ-2022 по хоккею со Швейцарией.