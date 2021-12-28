Казанский уверен, что Россия должна обыграть Швейцарию на МЧМ-2022 по хоккею

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Известный спортивный журналист и комментатор Денис Казанский поделился ожиданиями от матча молодёжных сборных России и Швейцарии на чемпионате мира в Канаде.
Казанский уверен, что Россия должна обыграть Швейцарию на МЧМ-2022 по хоккею

«Сборная России должна уверенно обыгрывать швейцарцев, подбор хоккеистов в команде Сергея Зубова позволяет спокойно это делать», — цитирует Казанского «РБК Спорт».

Он отметил, что в следующей игре россияне должны брать верх и над словаками, а ключевым в борьбе за выход в плей-офф будет уже матч с командой США. 

Встреча состоится в Ред-Дире. Начало — в 00:30 мск.

Ранее стал известен состав России на матч МЧМ-2022 по хоккею со Швейцарией.

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