Источник назвал возможную зарплату Дзюбы в «Рубине»

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Названы финансовые условия, которые казанский «Рубин» может предложить нападающему «Зенита» Артёму Дзюбе.
Источник назвал возможную зарплату Дзюбы в «Рубине»
  • AP

Как сообщает Metaratings.ru, зарплата 33-летнего форварда в случае перехода в «Рубин» составит €1 млн в год без учёта бонусов.

Контракт Дзюбы с «Зенитом» истекает летом 2022 года, но в соглашении есть опция автоматического продления на один сезон в зависимости от времени, которое футболист проведет на поле.

В текущем сезоне Дзюба сыграл 24 матча за «Зенит» во всех турнирах, забил десять мячей и отдал девять результативных передач.

Ранее Бышовец назвал пиар-ходом слухи о переходе Дзюбы в «Рубин».

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