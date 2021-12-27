Источник назвал возможную зарплату Дзюбы в «Рубине»

Названы финансовые условия, которые казанский «Рубин» может предложить нападающему «Зенита» Артёму Дзюбе.

Как сообщает Metaratings.ru, зарплата 33-летнего форварда в случае перехода в «Рубин» составит €1 млн в год без учёта бонусов.

Контракт Дзюбы с «Зенитом» истекает летом 2022 года, но в соглашении есть опция автоматического продления на один сезон в зависимости от времени, которое футболист проведет на поле.

В текущем сезоне Дзюба сыграл 24 матча за «Зенит» во всех турнирах, забил десять мячей и отдал девять результативных передач.

Ранее Бышовец назвал пиар-ходом слухи о переходе Дзюбы в «Рубин».