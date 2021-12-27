Бышовец назвал пиар-ходом слухи о переходе Дзюбы в «Рубин»

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Бывший тренер сборной России по футболу Анатолий Бышовец отреагировал на новость о возможном переходе форварда петербургского «Зенита» Артёма Дзюбы в «Рубин».
Бышовец назвал пиар-ходом слухи о переходе Дзюбы в «Рубин»
  • AP

«Из принципа я не комментирую Дзюбу. Все вбросы о нём по типу перехода в «Рубин» — это пиар-ход, рассчитанный на определенный круг лиц, к которому я не отношусь. Спроса на него как на футболиста я не вижу. То он хочет играть в сборной России, то не хочет. То хочет мириться с Валерием Карпиным, то нет. Это несерьёзно», — цитирует Бышовца Sport24.

Контракт 33-летнего форварда истекает летом 2022 года. В ныешнем сезоне Дзюба забил 10 мячей в 17-ти матчах чемпиионата России.

Одним из претендентов на нападающего является «Рубин».

Ранее Аршавин высказался о возможном переходе Дзюбы в «Рубин».

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