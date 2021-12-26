Представитель Захаряна опроверг информацию о переходе футболиста в «Реал»

Представитель полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна Геннадий Голубин отреагировал на информацию о том, что мадридский «Реал» хочет приобрести футболиста.

«Эта информация — фейковый вброс», — приводит слова Голубина Metaratings.

Ранее СМИ сообщили, что «Реал» хочет оформить трансфер 18-летнего россиянина летом 2022 года. Сумма сделки может составить около €20 млн, а с учётом бонусов — возрасти до €25 млн.

Захарян в текущем сезоне провёл 18 матчей в составе «Динамо», забил четыре мяча и отдал семь результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Зенит» требует за трансфер Азмуна более €3 млн.