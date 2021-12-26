Источник: «Зенит» требует за трансфер Азмуна более €3 млн
- Legion-Media
По информации журналиста Себастьена Дениса, французы готовы заплатить за Азмуна €3 млн, но «Зенит» хочет выручить больше средств от продажи нападающего.
Отмечается, что этот рост запросов связан с интересом «Ньюкасла» к Азмуну.
Напомним, что по итогам первой половины сезона футболист принял участие в 20 матчах «Зенита», в которых забил девять мячей и сделал одну результативную передачу.
Ранее сообщалось, что Семак не хочет, чтобы «Зенит» продлевал контракт с Дзюбой.