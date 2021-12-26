Источник: «Зенит» требует за трансфер Азмуна более €3 млн

Петербургский «Зенит» и французский «Лион» не могут договориться по поводу трансфера иранского форварда Сердара Азмуна.

По информации журналиста Себастьена Дениса, французы готовы заплатить за Азмуна €3 млн, но «Зенит» хочет выручить больше средств от продажи нападающего.

Отмечается, что этот рост запросов связан с интересом «Ньюкасла» к Азмуну.

Напомним, что по итогам первой половины сезона футболист принял участие в 20 матчах «Зенита», в которых забил девять мячей и сделал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что Семак не хочет, чтобы «Зенит» продлевал контракт с Дзюбой.