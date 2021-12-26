Щербакова не стала комментировать работу судей на ЧР по фигурному катанию
«Ещё не видела ни других прокатов, ни своего не пересматривала. Комментировать ничего не могу. Оценки не моя ответственность Судьи делают свою работу, а я свою», — сказала Щербакова на пресс-конференции.
Во время произвольной программы трёхкратная чемпионка страны упала с четверного флипа и ошиблась на каскаде тройной лутц — тройной риттбергер, однако остальные элементы она выполнила чисто. По итогам соревнований 17-летняя спортсменка завоевала бронзу, набрав 239,56 балла по сумме программ.
Ранее Щербакова осталась недовольна своей произвольной программой на ЧР.