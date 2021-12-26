Щербакова не стала комментировать работу судей на ЧР по фигурному катанию

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Фигуристка Анна Щербакова ответила на вопрос по поводу судейства на чемпионате России в Санкт-Петербурге.

«Ещё не видела ни других прокатов, ни своего не пересматривала. Комментировать ничего не могу. Оценки не моя ответственность Судьи делают свою работу, а я свою», — сказала Щербакова на пресс-конференции.

Во время произвольной программы трёхкратная чемпионка страны упала с четверного флипа и ошиблась на каскаде тройной лутц — тройной риттбергер, однако остальные элементы она выполнила чисто. По итогам соревнований 17-летняя спортсменка завоевала бронзу, набрав 239,56 балла по сумме программ.

Ранее Щербакова осталась недовольна своей произвольной программой на ЧР.

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