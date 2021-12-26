Щербакова осталась недовольна своей произвольной программой на ЧР

Фигуристка Анна Щербакова заявила, что осталась недовольна своей произвольной программой на чемпионате России в Санкт-Петербурге.

«Довольна тем, как прошла короткая программа, но недовольна произвольной. Нужно извлечь из этого положительный урок, работать, чтобы исправлять это, и быть довольной своими прокатами», — цитирует Щербакову ТАСС.

Во время произвольной программы трёхкратная чемпионка страны упала с четверного флипа и ошиблась на каскаде тройной лутц — тройной риттбергер, однако остальные элементы она выполнила чисто. По итогам соревнований 17-летняя спортсменка завоевала бронзу, набрав 239,56 балла по сумме программ.

Ранее Щербакова призналась, что у неё упал груз с плеч после завершения чемпионата России.