Щербакова призналась, что у неё упал груз с плеч после завершения чемпионата России

Фигуристка Анна Щербакова поделилась эмоциями после своего выступления в произвольной программе на чемпионате России в Санкт-Петербурге.

«Сейчас можно просто выдохнуть, что эти соревнования закончились. Груз с плеч упал. После этих соревнований я для себя понимаю, над чем мне ещё больше нужно работать на тренировках, чтобы в следующих прокатах я могла быть полностью довольна собой», — сказала Щербакова в эфире Первого канала.

Во время произвольной программы трёхкратная чемпионка страны упала с четверного флипа и ошиблась на каскаде тройной лутц — тройной риттбергер, однако остальные элементы она выполнила чисто. По итогам соревнований 17-летняя спортсменка завоевала бронзу, набрав 239,56 балла по сумме программ.

Ранее тренер Александр Жулин назвал фигуристок, которые должны представлять Россию на Играх-2022.