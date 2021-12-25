Жулин назвал фигуристок, которые должны представлять Россию на Играх-2022

Тренер Александр Жулин назвал имена российских фигуристок, которые, по его мнению, должны ехать на зимнюю Олимпиаду 2022 года в Пекине.

«Если Камила так катается, то шансов у других нет. По второму и третьему местам всё логично. Ясно, кто должен ехать на Олимпиаду. Валиева, Трусова и Щербакова», — цитирует Жулина РИА Новости.

По его словам, Валиева великолепно исполнила произвольную программу на чемпионате России 2021 года. Он подчеркнул, что сейчас с Камилой практически невозможно конкурировать.

«Просто нет слов, одни эмоции», — добавил Жулин.

Валиева (283,48 балла) 25 декабря завоевала золотую медаль ЧР. 15-летняя ученица Этери Тутберидзе превзошла два мировых рекорда.

Серебряную награду получила Александра Трусова (248,65). Бронза досталась Анне Щербаковой (239,56).

Игры-2022 пройдут с 4 по 20 февраля.

Ранее заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе оценила выступление фигуристок на чемпионате России-2021.