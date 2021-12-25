«Чемпионат»: «Реал» хочет приобрести Захаряна летом 2022 года

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Мадридский футбольный клуб «Реал» проявляет интерес к полузащитнику московского «Динамо» и сборной России Арсену Захаряну.

Как сообщает «Чемпионат», по поводу перехода уже идут переговоры, а с испанской стороны их ведут бывший спортивный директор «сливочных» Предраг Миятович, сербский агент Срджан Еремич, а также Владо Лемич, который является представителем полузащитника «Реала» Луки Модрича. Отмечается, что в начале ноября Лемич и Еремич прилетали в Москву и общались со спортивным директором российского клуба Желько Бувачем.

По информации источника, «Реал» хочет оформить трансфер 18-летнего россиянина летом 2022 года. При этом самым вероятным вариантом является переход игрока с последующей арендой в «Динамо» ещё на один сезон.

Сумма сделки может составить около €20 млн, а с учётом бонусов — возрасти до €25 млн.

Захарян в текущем сезоне провёл 18 матчей в составе «Динамо», забил четыре мяча и отдал семь результативных передач.

Ранее бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин пожелал Захаряну получить «Золотой мяч».

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