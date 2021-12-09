Силкин: желаю Захаряну получить «Золотой мяч»

Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал победу Арсена Захаряна в премии «Первая пятёрка».

«Захарян победил заслуженно — он отметился в первой сборной, поэтому у него было преимущество перед остальными номинантами. В перспективе желаю Арсену получить «Золотой мяч», — цитирует Силкина ТАСС.

Он также сравнил футболиста с легендарным Андреем Шевченко. Говоря о Гамиде Агаларове, он отметил, что Захарян заиграл в сборной России, а не только в «Уфе».

Напомним, что Арсен Захарян стал лучшим молодым футболистом года в РПЛ. Второе место занял Гамид Агаларов. В пятёрку также вошли Константин Тюкавин, Наиль Умяров и Даниил Хлусевич.

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