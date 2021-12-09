Федун: рад, что карьера Тедеско идёт по восходящей

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун прокомментировал назначение бывшего наставника красно-белых Доменико Тедеско главным тренером немецкого «РБ Лейпциг».

«Можно только поздравить Доменико и пожелать ему успехов. Я очень рад, что его карьера идет по восходящей. Рано или поздно, я надеюсь, что он вернётся в «Спартак», — цитирует слова Федуна «Матч ТВ».

Тедеско возглавлял «Спартак» с 2019 по 2021 год. Он покинул команду летом в связи с окончанием срока действия контракта. Немецкий специалист привёл красно-белых к серебряным медалям чемпионата России.

Ранее пресс-служба «Спартака» поздравила Тедеско с назначением в «Лейпциг».