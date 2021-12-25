Туктамышева чисто исполнила произвольную программу с двумя тройными акселями на ЧР

Короткая ссылка
Чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева без ошибок выступила в произвольной программе на чемпионате России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге.
Туктамышева чисто исполнила произвольную программу с двумя тройными акселями на ЧР
  • AP

25-летняя фигуристка чисто выполнила каскады тройной аксель — двойной тулуп, двойной аксель — тройной сальхов через ойлер, тройной лутц — двойной аксель, а также отдельно без ошибок прыгнула тройной аксель, тройной лутц, тройной флип и тройной риттбергер.

Она получила по итогам проката от судей 153,12 балла и набрала в сумме двух программ 224,40 балла. Таким образом, Туктамышева захватила лидерство перед третьей разминкой.

Ранее сообщалось, что фигуристка Майя Хромых  грубо ошиблась на четверном сальхове в произвольной программе на ЧР.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить