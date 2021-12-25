Туктамышева чисто исполнила произвольную программу с двумя тройными акселями на ЧР

Чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева без ошибок выступила в произвольной программе на чемпионате России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге.

25-летняя фигуристка чисто выполнила каскады тройной аксель — двойной тулуп, двойной аксель — тройной сальхов через ойлер, тройной лутц — двойной аксель, а также отдельно без ошибок прыгнула тройной аксель, тройной лутц, тройной флип и тройной риттбергер.

Она получила по итогам проката от судей 153,12 балла и набрала в сумме двух программ 224,40 балла. Таким образом, Туктамышева захватила лидерство перед третьей разминкой.

Ранее сообщалось, что фигуристка Майя Хромых грубо ошиблась на четверном сальхове в произвольной программе на ЧР.