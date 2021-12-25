Фигуристка Хромых грубо ошиблась на четверном сальхове и упала с риттбергера в произвольной программе

Ученица заслуженного тренера России Этери Тутберидзе Майя Хромых с ошибками исполнила произвольную программу на чемпионате России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге.

15-летняя спортсменка допустила грубую ошибку на четверном сальхове, а также упала при исполнении риттбергера в три оборота.

При этом она чисто выполнила каскады: четверной тулуп — тройной тулуп, тройной лутц — тройной тулуп, а также тройной флип — ойлер — тройной сальхов. Кроме того, Хромых отдельными элементами без ошибок прыгнула тройной лутц и двойной аксель.

Хромых за произвольную программу получила от судей 147,82 балла, а по сумме двух прокатов набрала 217,18.

Ранее сообщалось, что чемпионка Европы 2019 года Софья Самодурова с падением выступила в произвольной программе на ЧР по фигурному катанию.