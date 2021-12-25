Фигуристка Хромых грубо ошиблась на четверном сальхове и упала с риттбергера в произвольной программе
- Legion-Media
15-летняя спортсменка допустила грубую ошибку на четверном сальхове, а также упала при исполнении риттбергера в три оборота.
При этом она чисто выполнила каскады: четверной тулуп — тройной тулуп, тройной лутц — тройной тулуп, а также тройной флип — ойлер — тройной сальхов. Кроме того, Хромых отдельными элементами без ошибок прыгнула тройной лутц и двойной аксель.
Хромых за произвольную программу получила от судей 147,82 балла, а по сумме двух прокатов набрала 217,18.
Ранее сообщалось, что чемпионка Европы 2019 года Софья Самодурова с падением выступила в произвольной программе на ЧР по фигурному катанию.