Фигуристка Хромых грубо ошиблась на четверном сальхове и упала с риттбергера в произвольной программе

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Ученица заслуженного тренера России Этери Тутберидзе Майя Хромых с ошибками исполнила произвольную программу на чемпионате России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге.
Фигуристка Хромых грубо ошиблась на четверном сальхове и упала с риттбергера в произвольной программе
  • Legion-Media

15-летняя спортсменка допустила грубую ошибку на четверном сальхове, а также упала при исполнении риттбергера в три оборота.

При этом она чисто выполнила каскады: четверной тулуп — тройной тулуп, тройной лутц — тройной тулуп, а также тройной флип — ойлер — тройной сальхов. Кроме того, Хромых отдельными элементами без ошибок прыгнула тройной лутц и двойной аксель.

Хромых за произвольную программу получила от судей 147,82 балла, а по сумме двух прокатов набрала 217,18. 

Ранее сообщалось, что чемпионка Европы 2019 года Софья Самодурова с падением выступила в произвольной программе на ЧР по фигурному катанию.

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