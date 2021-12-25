Авербух рассказал, когда можно будет подводить итоги работы Тутберидзе с Тарасовой и Морозовым

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Серебряный призёр Олимпийских игр 2002 года, продюсер и хореограф Илья Авербух ответил на вопрос, помогла ли двукратным чемпионам Европы среди спортивных пар Евгении Тарасовой и Владимиру Морозову работа с известным специалистом Этери Тутберидзе.
Авербух рассказал, когда можно будет подводить итоги работы Тутберидзе с Тарасовой и Морозовым
  • Legion-Media

«Думаю, что все разговоры должны быть после Олимпийских игр, сейчас они не имеют никакого смысла. Каждый турнир особенный. Программа пары очень интересная, но, к сожалению, ребята пока не могут откататься безошибочно», — приводит слова Авербуха «Матч ТВ».

Тарасова и Морозов завоевали бронзу на чемпионате России по фигурному катанию с результатом 228,20. В этом сезоне с ними начала работать заслуженный тренер страны Этери Тутберидзе, которая раньше тренировала только одиночников. При этом в тренерском штабе остался олимпийский чемпион Максим Траньков.  

Ранее Авербух выразил уверенность, что российские пары поборются с китайскими фигуристами за победу на ОИ-2022.

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