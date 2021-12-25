Авербух уверен, что российские пары поборются с китайскими фигуристами за победу на ОИ-2022

Серебряный призёр Олимпийских игр 2002 года, продюсер и хореограф Илья Авербух высказался о результатах в соревнованиях спортивных пар на чемпионате России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге.

«Результаты закономерные. В том, что эти три пары являются главными претендентами на поездку в Пекин, сомнений ни у кого не было. Вопрос был лишь, в какой последовательности», — цитирует Авербуха Sport24.

По его мнению, занявшие первые три места дуэты, являются лидерами российского фигурного катания, поэтому каждая из этих пар способна преподнести сюрприз на Олимпиаде.

«Главное, что наши пары абсолютно конкурентоспособны с китайцами, нашими главными оппонентами. Шансы победить есть. В прошлом году Мишина и Галлямов стали чемпионами мира в непосредственной борьбе с китайцами. Ребята набирают форму, показывают высокий уровень. Думаю, олимпийские перспективы у нас достаточно хорошие», — заявил Авербух.

Золотые медали чемпионата России впервые в карьере завоевали Анастасия Мишина и Александр Галлямов с результатом 243,74 балла. Второе место заняли Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (239,87). Тройку лучших замкнули Евгения Тарасова и Владимир Морозов (228,20).

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о победе Мишиной и Галлямова на ЧР.