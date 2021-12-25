Фазель заявил, что его целью является возвращение России в мировую спортивную семью
- Legion-Media
«Я продолжу посещать Россию. Моя цель — это помощь российскому спорту в плане взаимодействия с МОК, международных спортивных федераций с Олимпийским комитетом России. Я сделаю все возможное, чтобы помочь российскому спорту, чтобы он вернулся в международную семью», — приводит ТАСС слова Фазеля.
Российские спортсмены из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) не имеют возможности до 17 декабря следующего года выступать под своим национальным флагом на чемпионатах мира и Олимпийских играх. На данных соревнованиях также не может звучать национальный гимн России.
Ранее Фазель признался, что удивлён решению судьи засчитать шайбу Войнова в ворота финнов.