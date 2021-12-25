Фазель заявил, что его целью является возвращение России в мировую спортивную семью

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Почётный президент Международной хоккейной федерации (IIHF), член Международного олимпийского комитета (МОК) Рене Фазель заявил, что считает своей целью возвращение российского спорта в международную семью.
Фазель заявил, что его целью является возвращение России в мировую спортивную семью
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«Я продолжу посещать Россию. Моя цель — это помощь российскому спорту в плане взаимодействия с МОК, международных спортивных федераций с Олимпийским комитетом России. Я сделаю все возможное, чтобы помочь российскому спорту, чтобы он вернулся в международную семью», — приводит ТАСС слова Фазеля.

Российские спортсмены из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) не имеют возможности до 17 декабря следующего года выступать под своим национальным флагом на чемпионатах мира и Олимпийских играх. На данных соревнованиях также не может звучать национальный гимн России.

Ранее Фазель признался, что удивлён решению судьи засчитать шайбу Войнова в ворота финнов.

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