Фазель заявил, что его целью является возвращение России в мировую спортивную семью

Почётный президент Международной хоккейной федерации (IIHF), член Международного олимпийского комитета (МОК) Рене Фазель заявил, что считает своей целью возвращение российского спорта в международную семью.

«Я продолжу посещать Россию. Моя цель — это помощь российскому спорту в плане взаимодействия с МОК, международных спортивных федераций с Олимпийским комитетом России. Я сделаю все возможное, чтобы помочь российскому спорту, чтобы он вернулся в международную семью», — приводит ТАСС слова Фазеля.

Российские спортсмены из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) не имеют возможности до 17 декабря следующего года выступать под своим национальным флагом на чемпионатах мира и Олимпийских играх. На данных соревнованиях также не может звучать национальный гимн России.

Ранее Фазель признался, что удивлён решению судьи засчитать шайбу Войнова в ворота финнов.