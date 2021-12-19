Фазель: удивлён решению судьи засчитать шайбу Войнова в ворота финнов

Почётный президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель прокомментировал спорный гол защитника сборной России Вячеслава Войнова в ворота команды Финляндии в заключительном матче Кубка Первого канала.

«Я был удивлён решению судьи засчитать гол в ворота сборной Финляндии. Там был контакт в кругу, но судья — единственный человек, который знает, почему принято такое решение», — цитирует ТАСС Фазеля.

Экс-глава IIHF признался, что ему очень понравилась ретроформа сборной России с символикой СССР.

«У меня она вызвала много приятных воспоминаний», — сказал Фазель.

Россия уступила Финляндии со счётом 2:3. В итоге команда Жамнова упустила возможность занять первое место на турнире. В овертайме россияне пропустили в пустые ворота после того, как сняли вратаря, заменив его полевым игроком.

Ранее главный тренер сборной России Алексей Жамнов рассказал, зачем снял вратаря в овертайме в матче с командой Финляндии.