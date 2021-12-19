Жамнов объяснил снятие вратаря в овертайме матча с Финляндией

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов рассказал, зачем снял вратаря в овертайме в заключительном матче Кубка Первого канала с командой Финляндии.

«Посыл был один — выиграть. Буллиты это буллиты, а здесь была возможность победить. Мы просто хотели выиграть этот матч, но сложилось так», — цитирует Жамнова ТАСС.

По его словам, в концовке матча хоккеисты из-за усталости потеряли концентрацию, поскольку провели четыре игры за последние пять дней. При этом Жамнов подчеркнул, что у него нет никаких претензий к игрокам.

Россия уступила Финляндии со счётом 2:3. В итоге команда Жамнова упустила возможность занять первое место на турнире. В овертайме россияне пропустили в пустые ворота после того, как сняли вратаря, заменив его полевым игроком.

Ранее сообщалось, что Финляндия одолела Россию в овертайме и выиграла Кубок Первого канала.