Жамнов объяснил снятие вратаря в овертайме матча с Финляндией

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Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов рассказал, зачем снял вратаря в овертайме в заключительном матче Кубка Первого канала с командой Финляндии.
Жамнов объяснил снятие вратаря в овертайме матча с Финляндией
  • AP

«Посыл был один — выиграть. Буллиты это буллиты, а здесь была возможность победить. Мы просто хотели выиграть этот матч, но сложилось так», — цитирует Жамнова ТАСС.

По его словам, в концовке матча хоккеисты из-за усталости потеряли концентрацию, поскольку провели четыре игры за последние пять дней. При этом Жамнов подчеркнул, что у него нет никаких претензий к игрокам.

Россия уступила Финляндии со счётом 2:3. В итоге команда Жамнова упустила возможность занять первое место на турнире. В овертайме россияне пропустили в пустые ворота после того, как сняли вратаря, заменив его полевым игроком.

Ранее сообщалось, что Финляндия одолела Россию в овертайме и выиграла Кубок Первого канала.

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