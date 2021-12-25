Тренер Кондратюка и Самарина высказалась о результатах подопечных на чемпионате России

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Светлана Соколовская, тренер Марка Кондратюка и Александра Самарина, прокомментировала результат своих учеников на чемпионате России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге.
Тренер Кондратюка и Самарина высказалась о результатах подопечных на чемпионате России
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Чувства сейчас самые противоречивые. Конечно, я счастлива за Марка, мы рассчитывали на успех, работали, готовились, вкладывая все свои силы. Но меня сейчас две: одна радуется за победителя чемпионата России, будущего участника Олимпийских игр, другая всеми мыслями в том, что произошло с Александром Самариным, в которого я также верила, верю и буду верить. Пока всё это нужно переосмыслить, успокоиться, понять», — цитирует Соколовскую ТАСС.

Марк Кондратюк завоевал золотую медаль с результатом 284,37 балла. Второе место занял Михаил Коляда (283,70). Тройку лучших замкнул Андрей Мозалёв (278,28). 

Александр Самарин стал шестым.

Ранее тренер Александр Жулин заявил, что, если Кондратюк катается чисто и с харизмой, то является одним из лучших фигуристов.

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