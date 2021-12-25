Жулин: если Кондратюк катается чисто и с харизмой, то он один из лучших фигуристов вообще

Известный тренер Александр Жулин поделился мнением о победе Марка Кондратюка в мужских одиночных соревнованиях на чемпионате России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге.

«Очень рад за Марка и за свою подругу Свету Соколовскую. Кондратюк прекрасно откатал обе программы, он сейчас в отличной форме, просто умничка, вопросов никаких нет. Если он катается чисто и с харизмой, то он один из лучших фигуристов вообще. Но я видел и плохие его прокаты, поэтому все бывает», — цитирует Жулина Sport24.

Он также отметил, что занявшему второе место Михаилу Коляде нужно что-то делать со своей стабильностью, так как у него есть все данные для достижения высоких результатов. Кроме того, специалист объяснил провал Евгения Семененко тем, что спортсмен часто думал о своём месте после победы в короткой программе.

«Очень обидно, потому что я на него рассчитывал на этих Олимпийских играх. Но что поделать, нынешняя тройка тоже очень сильная. Главное, чтобы у всех было всё стабильно», — добавил Жулин.

Марк Кондратюк завоевал золотую медаль с результатом 284,37 балла. Второе место занял Михаил Коляда (283,70). Тройку лучших замкнул Андрей Мозалёв (278,28).

Ранее хореограф Илья Авербух поздравил фигуриста Кондратюка с победой на чемпионате России.