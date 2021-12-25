Авербух поздравил фигуриста Кондратюка с победой на чемпионате России

Короткая ссылка
Серебряный призёр Олимпийских игр 2002 года, продюсер и хореограф Илья Авербух высказался о победе Марка Кондратюка в мужских одиночных соревнованиях на чемпионате России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге.
Авербух поздравил фигуриста Кондратюка с победой на чемпионате России
  • РИА Новости
  • © Алексей Даничев

«Считаю Марка очень талантливым и одарённым спортсменом. Он настоящий боец. Рад, что он поедет на Олимпиаду. Совсем недавно я ему поставил новый показательный танец, который он теперь будет исполнять в ранге чемпиона России. Поздравляю его и его тренера Соколовскую!» — цитирует Авербуха «Спорт-Экспресс».

По словам хореографа, для него не стало неожиданным первое место Марка. Также эксперт считает, что все российские фигуристы примерно одного уровня.

«К сожалению, Миша Коляда выделяется своей нестабильностью, несмотря на то что он потенциально самый сильный фигурист в России на данный момент. Он остаётся лидером сборной», — добавил Авербух.

Марк Кондратюк завоевал золотую медаль с результатом 284,37 балла. Второе место занял Михаил Коляда (283,70). Тройку лучших замкнул Андрей Мозалёв (278,28).

Ранее четырёхкратный чемпион России Максим Ковтун отреагировал на результаты в мужском одиночном катании на чемпионате России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить