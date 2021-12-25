Авербух поздравил фигуриста Кондратюка с победой на чемпионате России

Серебряный призёр Олимпийских игр 2002 года, продюсер и хореограф Илья Авербух высказался о победе Марка Кондратюка в мужских одиночных соревнованиях на чемпионате России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге.

«Считаю Марка очень талантливым и одарённым спортсменом. Он настоящий боец. Рад, что он поедет на Олимпиаду. Совсем недавно я ему поставил новый показательный танец, который он теперь будет исполнять в ранге чемпиона России. Поздравляю его и его тренера Соколовскую!» — цитирует Авербуха «Спорт-Экспресс».

По словам хореографа, для него не стало неожиданным первое место Марка. Также эксперт считает, что все российские фигуристы примерно одного уровня.

«К сожалению, Миша Коляда выделяется своей нестабильностью, несмотря на то что он потенциально самый сильный фигурист в России на данный момент. Он остаётся лидером сборной», — добавил Авербух.

Марк Кондратюк завоевал золотую медаль с результатом 284,37 балла. Второе место занял Михаил Коляда (283,70). Тройку лучших замкнул Андрей Мозалёв (278,28).

Ранее четырёхкратный чемпион России Максим Ковтун отреагировал на результаты в мужском одиночном катании на чемпионате России.