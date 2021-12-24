Ковтун отреагировал на результаты в мужском одиночном катании на чемпионате России

Четырёхкратный чемпион России Максим Ковтун прокомментировал результаты в мужских одиночных соревнованиях на первенстве страны по фигурному катанию в Санкт-Петербурге.

«Очень расстроился из-за Семененко. После вчерашнего выступления я болел за Женю. Тройной аксель, который Семененко сорвал во второй половине, стал причиной того, что он занял четвёртое место. Если бы он сделал этот элемент, то он однозначно был бы на пьедестале», — цитирует Ковтуна «Чемпионат».

По его мнению, на Олимпиаду должны попасть занявшие первые два места на чемпионате России, а третий номер уже должен быть определён по решению федерации.

«Мне кажется, что будет справедливо отправить на Олимпиаду тройку, которая есть на сегодняшний день, — как ребята расположились на пьедестале на чемпионате России», — добавил Ковтун.

Марк Кондратюк завоевал золотую медаль с результатом 284,37 балла. Второе место занял Михаил Коляда (283,70). Тройку лучших замкнул Андрей Мозалёв (278,28).

Ранее было опубликовано видео победной произвольной программы Кондратюка на чемпионате России.