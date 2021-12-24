Опубликовано видео победной произвольной программы Кондратюка на чемпионате России
- © Александр Вильф
- РИА Новости
Ролик опубликован на сайте Первого канала.
Во время выступления он сделал три четверных прыжка, два тройных акселя и ошибся на финальном каскаде.
Кондратюк завоевал золотую медаль с результатом 284,37 балла. Второе место занял Михаил Коляда (283,70). Тройку лучших замкнул Андрей Мозалёв (278,28).
Ранее заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала победу Кондратюка на чемпионате России в Санкт-Петербурге.