Опубликовано видео победной произвольной программы Кондратюка на чемпионате России

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В сети появилось видео чемпионской произвольной программы Марка Кондратюка на первенстве России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге.
Опубликовано видео победной произвольной программы Кондратюка на чемпионате России
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

Ролик опубликован на сайте Первого канала.

Во время выступления он сделал три четверных прыжка, два тройных акселя и ошибся на финальном каскаде.

Кондратюк завоевал золотую медаль с результатом 284,37 балла. Второе место занял Михаил Коляда (283,70). Тройку лучших замкнул Андрей Мозалёв (278,28).

Ранее заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала победу Кондратюка на чемпионате России в Санкт-Петербурге.

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