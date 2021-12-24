Тарасова: Кондратюк доказал, что достоин выступать на Олимпиаде

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Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала победу Марка Кондратюка на чемпионате России в Санкт-Петербурге.
Тарасова: Кондратюк доказал, что достоин выступать на Олимпиаде
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

«Марка поздравляю с заслуженной победой! Это большой успех талантливого спортсмена и тренера. Я говорила, что он сможет доказать, что достоин выступать на Олимпиаде», — цитирует Тарасову Sport24.

Она не сказала, кто её разочаровал на этих соревнованиях, однако подчеркнула, что не станет поздравлять со вторым местом прошлогоднего чемпиона страны Михаила Коляду.

Кондратюк завоевал золотую медаль с результатом 284,37 балла, а второе место занял Коляда (283,70). Тройку лучших замкнул Андрей Мозалёв (278, 28).

Ранее фигурист Мозалёв признался, что не ожидал завоеть бронзу на чемпионате России.

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