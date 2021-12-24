Мозалёв — о бронзе ЧР-2021 по фигурному катанию: не ожидал, что стану третьим

Андрей Мозалёв оценил своё выступление в чемпионате России 2021 года по фигурному катанию в Санкт-Петербурге.

«Не ожидал, что стану третьим, откатался не совсем чисто, упал с тройного акселя», — цитирует ТАСС Мозалёва.

18-летний фигурист из Санкт-Петербурга признался, что ему очень понравились ощущения и обстановка на чемпионате.

Мозалёв дал понять, что не испытывает волнения относительно отбора на зимнюю Олимпиаду 2022 года в Пекине.

«То, что мог, я сделал. Дальше федерация будет решать. Моя совесть чиста», — добавил он.

Мозалёв после короткой программы занимал восьмое место, однако смог подняться на итоговую третью позицию после проката произвольной программы (278,28 балла). Золотую медаль завоевал Марк Кондратюк (284,37). Серебро досталось Михаилу Коляде (283,70).

Ранее сообщалось, что Камила Валиева превзошла мировой рекорд в короткой программе на ЧР по фигурному катанию.