Роднина призналась, что ей очень обидно за упавшую в короткой программе Туктамышеву

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Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала падение чемпионки мира и Европы 2015 года Елизаветы Туктамышевой в короткой программе на чемпионате России в Санкт-Петербурге.
Роднина призналась, что ей очень обидно за упавшую в короткой программе Туктамышеву
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Очень обидно за Туктамышеву. Она сказала, что подвели нервы? Думаю, с нервами как раз всё в порядке. В произвольной программе она покажет своё катание и результат. Верю ли в это? Олимпийский год — особый. Надеюсь, что она справится», — цитирует Роднину «Чемпионат».

Туктамышева упала во время исполнения тройного акселя в короткой программе на ЧР. 25-летняя спортсменка получила 71,28 балла за выступление и заняла седьмое место.

Произвольную программу фигуристки представят 25 декабря. Начало — в 18:00 мск.

Ранее Туктамышева выразила мнение, что падение с тройного акселя связано с нервами.

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