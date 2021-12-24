«Ливерпуль» хочет предложить Салаху контракт с самой большой зарплатой в АПЛ

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Руководство «Ливерпуля» занялось подготовкой нового контракта с нападающим Мохамедом Салахом.
«Ливерпуль» хочет предложить Салаху контракт с самой большой зарплатой в АПЛ
  • AP

По новому соглашению 29-летний форвард сборной Египта будет получать £500 тыс. в неделю. Таким образом, Салах может стать самым высокооплачиваемым футболистом в Английской премьер-лиге (АПЛ), сообщает ESPN.

Действующий контракт египтянина с мерсисайдской командой истекает летом 2023 года.

Салах лидирует в списке бомбардиров АПЛ. На его счету 15 голов в 18 матчах чемпионата Англии.

«Ливерпуль» (41 очко) занимает вторую строчку в турнирной таблице АПЛ. Лидирует в чемпионате «Манчестер Сити» (44).

Ранее сообщалось, что гол Салаха с пенальти принёс «Ливерпулю» победу над «Астон Виллой» в АПЛ.

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