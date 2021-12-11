Гол Салаха с пенальти принёс «Ливерпулю» победу над «Астон Виллой» в АПЛ

«Ливерпуль» на своём поле взял верх над бирмингемской «Астон Виллой» в матче 16-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча прошла в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» и завершилась со счётом 1:0. Единственный мяч на 67-й минуте забил Мохаммед Салах с пенальти.

Примечательно, что для главного тренера «Астон Виллы» Стивена Джеррарда, который является легендой «Ливерпуля», этот матч стал первым против мерсисайдцев в карьере.

Подопечные Юргена Клоппа набрали 37 очков и занимают второе место в турнирной таблице чемпионата Англии по футболу. «Астон Вилла» (19 очков) находится на 12-й строчке.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» в большинстве обыграл «Вулверхэмптон» в матче АПЛ.