«Манчестер Сити» в большинстве обыграл «Вулверхэмптон» в матче АПЛ
- Reuters
Встреча прошла в Манчестере и завершилась со счётом 1:0.
Единственный мяч в игре на 66-й минуте с пенальти забил Рахим Стерлинг. При этом весь второй тайм гости провели в меньшинстве, так как в компенсированное к первой половине матча время был удалён Рауль Хименес.
Для подопечных Хосепа Гвардиолы это уже шестая победа подряд в АПЛ.
«Сити» набрал 38 очков и укрепил своё лидерство в турнирной таблице чемпионата Англии по футболу. «Вулверхэмптон» находится на восьмом месте (21).
Ранее сообщалось, что «Арсенал» пропустил в компенсированное время и проиграл «Эвертону» в 15-м туре АПЛ.