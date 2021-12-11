«Манчестер Сити» в большинстве обыграл «Вулверхэмптон» в матче АПЛ

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«Манчестер Сити» одержал победу над «Вулверхэмптоном» в матче 16-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
«Манчестер Сити» в большинстве обыграл «Вулверхэмптон» в матче АПЛ
  • Reuters

Встреча прошла в Манчестере и завершилась со счётом 1:0.

Единственный мяч в игре на 66-й минуте с пенальти забил Рахим Стерлинг. При этом весь второй тайм гости провели в меньшинстве, так как в компенсированное к первой половине матча время был удалён Рауль Хименес.

Для подопечных Хосепа Гвардиолы это уже шестая победа подряд в АПЛ.

«Сити» набрал 38 очков и укрепил своё лидерство в турнирной таблице чемпионата Англии по футболу. «Вулверхэмптон» находится на восьмом месте (21).

Ранее сообщалось, что «Арсенал» пропустил в компенсированное время и проиграл «Эвертону» в 15-м туре АПЛ.

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