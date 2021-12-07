«Арсенал» пропустил в компенсированное время и проиграл «Эвертону» в 15-м туре АПЛ
- Reuters
- © Jason Cairnduff
Встреча прошла в Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.
На второй компенсированной минуте к первому тайму «канониров» вывел вперёд Мартин Эдегор. На 79-й Ришарлисон сравнял счёт, а на второй добавленной минуте уже ко второй половине игры победу «Эвертону» принёс неотразимый дальний удар Демарая Грея.
При этом рефери с помощью VAR не засчитал ещё два мяча Ришарлисона.
«Эвертон» набрал 18 очков и поднялся на 13-е место в турнирной таблице чемпионата Англии по футболу. «Арсенал» с 23 очками занимает седьмую строчку.
Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» разгромил «Норвич» в матче АПЛ.