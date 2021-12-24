Коляда — о серебре ЧР-2021: это хороший стимул работать дальше

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Михаил Коляда оценил своё выступление на чемпионате России 2021 года по фигурному катанию в Санкт-Петербурге.
Коляда — о серебре ЧР-2021: это хороший стимул работать дальше
  • Legion-Media

«Получилось не всё. Но это хороший стимул работать дальше. Катал с сильными эмоциями. Думаю, программа заиграла заново», — цитирует РИА Новости трёхкратного чемпиона России.

26-летний фигурист из Санкт-Петербурга признался, что всегда волнуется перед главными стартами сезона. Однако перед произвольной программой он не испытывал нервозности.

Коляда завоевал серебряную медаль ЧР-2021, проиграв Марку Кондратюку 0,67 балла.

Ранее Дмитрий Алиев оценил своё выступление на чемпионате России 2021 года по фигурному катанию в Санкт-Петербурге.

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