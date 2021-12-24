Сучкова: в женский футбол приходят спонсоры, развивается трансферный рынок

Руководитель департамента женского футбола РФС Мария Сучкова рассказала, что мотивирует девушек остаться в футболе.

«Пока это в меньшей степени мотивация на получение сверхдохода в будущем. Девушки хотят иметь шанс играть за профессиональный клуб, выступать за сборную и представлять страну, заниматься любимым делом», — заявила Сучкова в интервью RT.

Она также рассказала, как обстоят дела в женском футболе с контрактами и спонсорами.

«С точки зрения зарплат ситуация меняется. В женский футбол приходят спонсоры, клубы инвестируют в развитие команды, постепенно развивается трансферный рынок. Это небыстрый процесс, как и развитие любой индустрии практически с нуля в финансовом смысле. Но он идёт, девушки начинают получать всё более достойное вознаграждение, конкуренция становится выше», — добавила Сучкова.

Ранее Сучкова рассказала, как много девочек занимаются футболом в России.