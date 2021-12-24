Сучкова рассказала, как много девочек занимаются футболом в России

Руководитель департамента женского футбола РФС Мария Сучкова рассказала, сколько девушек в России занимаются футболом.

«На текущий момент в государственных спортивных школах занимаются около 14 тыс. девочек. Если смотреть на систему государственных учреждений, в которых готовят футболистов, то только в 15% есть группы девочек или смешанные. Это, конечно, очень мало. Наша задача, с одной стороны, — обеспечить максимальную доступность данного вида спорта, а с другой — убедить родителей, тренеров и самих детей, что футбол — нормальный выбор для прекрасной половины человечества», — заявила Сучкова в интервью RT.

Ранее Сучкова сказала, что один из основных инструментов продвижения женского футбола — это социальные сети.